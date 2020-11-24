數碼支付時代來臨！PayPal舵手：加密貨幣將成主流

PayPal在10月宣布推出加密貨幣服務後，比特幣價格恰巧開始大升。外國傳媒報道，跨國網上支付服務巨企PayPal行政總裁Dan Schulman近日表示，隨着愈來愈多的企業和消費者湧向「數碼支付和數碼形式的貨幣」，加密貨幣將成為主流採用的貨幣。

他表示，在疫情期間，現金的使用率急劇下降，40至70%的消費者不再願意使用現金，疫情加速了支付方式向數碼支付方式的轉變，而PayPal希望站在正在進行中的數碼化變革最前線。

PayPal於10月宣布，將接受用戶透過加密貨幣進行支付。他表示：「我們要做的事不僅僅是讓購買、出售和持有加密貨幣變得容易，更重要的是，明年初我們將允許加密貨幣成為我們2,800萬商家交易的資金來源。這將大大增強加密貨幣的效用。」

PayPal在推出加密貨幣服務前，曾與全球監管機構和央行進行協商。他斷言，各國央行推出自己的央行數碼貨幣(CBDC)只是時間問題，「我認為加密貨幣的效用會愈來愈大」。

擁有3億活躍用戶的PayPal，最近一直大量買入比特幣和其他加密貨幣。Cointelegraph先前披露，PayPal購買了流通中的所有新比特幣的近70%。供應短缺被認為是過去1個月比特幣快速上漲的主要原因。

【麻生太郎：日本要密切關注數碼人民幣發展】

誠然，全球也關注數碼貨幣發展。外媒引述日本財務大臣麻生太郎表示，鑑於數碼人民幣在中國數個城市試行，中國在推進數碼人民幣的過程中，必須保持透明度，並認為日本有必要密切關注數碼人民幣發展。

麻生太郎周二(24日)出席國會委員會會議上表示，其可以理解中國推進數碼人民幣是為了配合當局「一帶一路」倡議，並挑戰美元作為全球性貨幣的現有體系，但他指出，中國在推進數碼人民幣的過程中，必須保持一致透明度，並認為日本有必要密切關注數碼人民幣的發展。

日本為世界上最喜歡使用現金交易的國家之一，近年來日本也積極推動該國的數碼貨幣發展。據悉，由三菱日聯金融集團、瑞穗金融集團和三井住友金融集團等共30多家主要公司組成的團體在上周宣布，將在2021年開始發行1種通用的民間數碼貨幣，並進行實驗。

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