香港10月出口貨值按年意外跌1.1%　憂疫情拖慢復甦

政府統計處公布，2020年10月份香港整體出口貨值為3,447億元，按年下跌1.1%，大幅差過市場預期升9%。而進口貨值為3,814億元，上升0.6%，亦差過市場預期升3.6%。10月份錄得有形貿易逆差368億元，相等於商品進口貨值的9.6%。

2020年首10個月的商品整體出口貨值較2019年同期下跌3.7%。同時，商品進口貨值下跌6%。首10個月錄得有形貿易逆差2,708億元，相等於商品進口貨值的7.9%。

政府發言人表示，10月商品出口貨值按年輕微下跌。輸往內地和美國的出口均轉為溫和下跌，輸往多個其他主要亞洲市場的出口也錄得跌幅。然而，輸往歐盟的出口轉為溫和上升。

發言人指，展望未來雖然內地經濟可望繼續強勁增長，但多個先進經濟體的疫情惡化料會拖慢其復甦，或會窒礙香港出口的恢復。中美關係發展、地緣政治局勢緊張，以及英國脫歐談判也值得關注。

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