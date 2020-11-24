【各界促撤辣】萊坊林浩文：不會引起炒風

市傳周三(25日)施政報告將宣布放寬住宅按揭樓價至1,001萬到1,500萬港元。萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，如放寬按揭成數，相信市場不會出現炒風，因在現時經濟的情況下，除非是有固定收入的高收入中產，才可通過銀行的要求及壓力測試。此舉有助換樓，釋放二手供應。

他續認為，若取消工商舖雙陪印花稅，相信會刺激成交量增20至30%，但炒風亦不會出現，因現時經濟下，工商舖的租金收入，一定不能支持物業價格大幅升值。

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