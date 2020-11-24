周大福6個月多賺45%派息16仙　料業務穩步提升

於2020年9月30日，集團的零售網絡擴展至4,153個零售點，2021財政年度上半年淨增加303個零售點。

集團預計，新冠病毒病疫情在經營的市場將會逐步受控，相信2020至2021財政年度下半年(10月至明年3月)的業務表現將會穩步提升。集團預期內地會繼續專注於國內消費增長，所以對中國內地珠寶市場的發展前景甚為樂觀。儘管香港及澳門市場面臨多重挑戰，但隨着疫情趨向穩定，預期本地市場已經觸底。待主要過境口岸重開，市場可望逐步復甦。集團將會繼續提高營運效率及優化業務策略。

由2020年10月1日至11月18日主要經營數據顯示，集團整體零售值按年增長17.7%，當中中國內地增25.7%，香港、澳門及其他市場跌11.1%。中國內地的同店銷售增長12%，香港及澳門則跌24.3%，兩個市場的同店銷量分別跌10.7%及28.1%。

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