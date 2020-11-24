【產經直播】或納入港股通 阿里京東吼邊隻？
2020年11月24日 16:48
東網電視更多新聞短片
新冠肺炎疫苗開發再有好消息，隔晚美股做好，港股周二(24日)卻受第四波疫情陰霾籠罩，高開144點後隨即倒跌，最多跌76點，最終收報26,588點，升102點。大市依然維持窄幅上落，後市方向可以點捕捉？
有消息指，內地擴大互聯互通，第二上市及未有盈利嘅B仔股將可納入港股通，屆時北水也可投資阿里巴巴(09988)、京東(09618)等第二上市嘅重磅科技股，港交所(00388)亦有機會受惠，依家買入等北水諗唔諗得過？
小米(01810)周二(25日)收市後公布季績，股價已連升3個交易日，累升15%，惟績前破頂後回吐，曾逆市倒跌逾4%，有貨應該點部署？
《東網Money 18》搵嚟艾德證券期貨聯席董事陳政深同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020