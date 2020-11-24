美元續徘徊3個月低位　歐元及澳元上揚

美國聯儲局前主席耶倫有機會出任美國財長，其「鴿派」性格勢延續美元弱勢。反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數下跌0.12%，至92.396，續徘徊近3個月低位。澳元兌美元漲0.4%，至0.7313美元；歐元兌美元上漲0.1%，至1.1852美元。

德國商業銀行策略師表示，從市場的角度來看，這應該是一個正面的任命，因為耶倫將奉行傳統政策。而就財政計劃來說，她可能會配合聯儲局想法，並盡力推動相關計劃。

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