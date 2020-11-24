國壽斥140億人幣成立合夥企業 投資中國基礎設施
2020年11月24日 17:12
東網電視更多新聞短片
中國人壽(02628)公布，該公司、中鐵建資本及恒通達(各方均作為有限合夥人)與天津互通(作為普通合夥人及執行事務合夥人)擬訂立合夥協議，藉以成立合夥企業。合夥企業全體合夥人認繳出資總額為280.1億元人民幣(下同)，其中，中國人壽認繳出資140億元。合夥企業的初始預期經營期限為自合夥企業設立之日起35年。合夥企業將主要投資於中國基礎設施項目。
於合夥企業成立後，合夥企業及各合夥人將與國壽資本訂立委託管理協議，據此，國壽資本將作為合夥企業的管理人，向其提供投資管理、行政管理及日常營運管理服務。合夥企業應就該等服務每年向國壽資本支付管理費，而該管理費由全體有限合夥人攤分。年度管理費金額為有限合夥人實繳出資餘額的0.12%。
此外，合夥企業也將與國壽投資訂立投資顧問協議，據此，國壽投資將作為合夥企業的投資顧問，向其提供投資建議、政策諮詢、項目盡職調查等投資顧問服務。合夥企業應就該等服務每年向國壽投資支付投資顧問費，而該投資顧問費由全體有限合夥人攤分。年度投資顧問費金額為有限合夥人實繳出資餘額的0.12%。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020