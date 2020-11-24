國壽斥140億人幣成立合夥企業　投資中國基礎設施

於合夥企業成立後，合夥企業及各合夥人將與國壽資本訂立委託管理協議，據此，國壽資本將作為合夥企業的管理人，向其提供投資管理、行政管理及日常營運管理服務。合夥企業應就該等服務每年向國壽資本支付管理費，而該管理費由全體有限合夥人攤分。年度管理費金額為有限合夥人實繳出資餘額的0.12%。

此外，合夥企業也將與國壽投資訂立投資顧問協議，據此，國壽投資將作為合夥企業的投資顧問，向其提供投資建議、政策諮詢、項目盡職調查等投資顧問服務。合夥企業應就該等服務每年向國壽投資支付投資顧問費，而該投資顧問費由全體有限合夥人攤分。年度投資顧問費金額為有限合夥人實繳出資餘額的0.12%。

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