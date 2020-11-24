新盤動向：柏傲莊II第4輪銷售錄逾1.64萬個登記
2020年11月24日 17:16
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新世界發展(00017)沙田大圍站上蓋項目柏傲莊II，周二(24日)下午3時截止入票，錄得逾1.64萬認購登記。由於明天將有抽籤活動，周四隨即展開第4輪銷售涉315伙，展銷廳及示範單位由明天開始至周四暫停開放予公眾參觀。
鑑於近日新冠肺炎疫情變化，發展商特意安排是次銷售於閒日時段舉行，而並非較多人流之周末，以保障準買家、公眾人士、代理及員工之健康。
發展商亦會於售樓處及展銷廳增加人手，以作人潮管制及定時消毒清潔，同時亦會採取一系列嚴謹防疫措施。
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