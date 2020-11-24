數碼年代！周小川：發展電子支付貨幣要求同存異

外地媒體報道，中國人民銀行前行長周小川周二(24日)提到電子貨幣支付的發展要求同存異。

很多國家擔心在支付數碼化的過程中，是否會影響到各個國家的貨幣主權美元化或人民幣化。周小川表示，各國的顧慮是可以理解的，畢竟不同國家宏觀經濟條件和債務水平不一樣，因此要避免初始的時候強制推行某一種貨幣的情況，而是要尊重各個國家不同情況。

他表示，目前在疫情影響下，數碼經濟受到重視，並得以發展，網上授課、在家辦公等風行，零售支付時現鈔使用也在減少，這就形成發展數碼貨幣和電子支付的好時機。

周小川指出，今年內地與東盟金融合作及人民幣國際化更進一步，在後疫情時代，內地與東盟各國在跨境貿易、跨境金融，以及服務面臨新的機遇，推動跨境結算、資金融通的創新可以提升跨境貿易便利及維護金融穩定。

他提到，世界各國在討論數碼貨幣側重點不一樣，有的人是側重國際貿易支付，有的人側重金融市場結算和支付，有的人側重跨境匯款。實際上跨國匯款、跨境貿易的一些障礙並不在技術方面，更多的取決於政策協調，能否為其提供方便性。因此，國與國之間的合作首先應聚焦於零售支付系統。

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