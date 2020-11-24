基金樂觀！新興市場股市升勢2.0已開啟？

外國傳媒報道，備受期待的新興市場股市升勢「2.0版本」或已拉開帷幕。

拜登的大選勝局得到確認和新冠疫苗研發取得可喜進展提振了投資者的風險胃口，推動基準MSCI指數一路上揚，眼見將要創出2016年3月以來的最佳月度表現。疫情爆發以來的這波新興市場股市反彈勢頭所帶來的市值漲幅已經達到8.3萬億美元，意味過去8個月的股東財富增益已超出了始於2016年的兩年漲勢所帶來的財富增幅。

當新興市場股市的前一波漲勢於2018年1月受中美貿易緊張局勢的阻遏時，多數基金經理都將其視為面向新興市場的市場輪動的暫時中斷而非終結。他們也曾預測，一旦緊張局勢消退，第二階段漲勢便會啟動。如今各種迹象皆表明，形勢的發展恰如其所言，只是因為新冠疫情而耽擱了幾個月。

從美銀證券到Renaissance Capital，許多機構也都抱有同樣的看法。美銀本月的一項基金經理調查結果顯示，這些掌管着總計5,260億美元資金的基金最青睞新興市場資產。Renaissance Capital駐倫敦首席經濟學家Charles Robertson和分析師Vikram Lopez在報告中說，由於受衝擊最嚴重的資產反彈也會最快，所以投資者明年對新興市場和前沿市場資產應該會是「照單全收。」

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