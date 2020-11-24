港交所：推滬深港通交易結算加速平台　吸國際投資者

香港交易所交易後業務主管蘇盈盈在網上會議坦言，目前難以估計平台對滬深港通交投量的貢獻，但平台有助節省投資者合規負擔、時間，及人力，並對交易後流程有一定正面影響，有助他們解決後場問題，縮減交易結算系統的時間，相信在消除交易障礙後，吸引更多機構參與滬深港股。

她指出，由於滬深港通結算採用「T+0」，但香港和國際市場大多採用「T+2」結算，投資者需要特別就滬深港通自行制定解決方案，以配合結算需要。Synapse使用DAML的智能合約技術、應用程式介面(API)及銀行間結算系統SWIFT，以透明、安全和可靠的方式提高市場參與者的結算效率和結算能力，將有助投資者管理跨時區交易後流程、處理後場問題，並能一次過發放信息。

至於今次平台沒有採用分散式帳本技術(DLT)，她解釋，在與巿場溝通後，主因是投資者較想要DAML的技術，認為平台採用上述三種技術已能滿足到投資者交易後需要。若未來DLT普及化，日後有項目適用亦會作考慮。

蘇氏提到，Synapse為一項增值服務，簡化結算模式，令到後場運作更為順暢，而原有結算系統並無重大改變。平台將於明年首兩季開始進行不同測試，讓用家逐漸認識平台，2022年正式推出市場。

至於會否將平台使用範圍擴展至港股市場，蘇盈盈指，暫時計劃只用於北向的滬深港通，由於港股現行「T+2」有足夠時間，若未來計劃完善市場，會再考慮有否適合措施。

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