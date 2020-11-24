鞏固金融中心！金管局倡政府拓綠色債券認證機構

金融學院轄下的香港貨幣及金融研究中心發表綠色債券市場研究報告，指香港2019年累積安排和發行的綠色債券總額達260億美元。香港金融管理局高級助理總裁兼香港貨幣及金融研究中心副主席劉應彬指，綠色債券對發行者及投資者均有益處，是一個雙贏的方案。

調查涵蓋48家具代表性的綠色債券發行者及投資者，結果顯示截至2019年底，金融機構佔2019年發行量的近一半，近2/3的資金被用於綠色建築。而內地機構及企業為香港綠色債券的最大發行者，佔去年總發行者的7成。

劉應彬指，由於大灣區對綠色投資的需求頗大，加上香港綠色債券市場的配套設施等較完善，設立綠色通道予內地機構及企業有助增加內地發行境外債的效率，並發揮香港在大灣區綠色債券市場的中心地位。

金管局助理總裁(外事)陳維民表示，新冠肺炎疫情並沒有影響綠色債券的發行，反而增加大眾對綠色債券、可持續債券等的接受程度及興趣，綠色元素亦已滲入外匯基金中的投資組合。

政府綠色債券資助計劃推出至今近兩年半，陳維民指，有與政府討論進一步提升該計劃。 劉應彬補充，市場希望拓展綠色債券認證機構及費用，已向政府反映相關意見。

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