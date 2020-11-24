全球經貿戰：特朗普將為拜登留下「中美新冷戰」

外國傳媒報道，雖然美國總統特朗普任期餘下不到兩個月，但其政府官員正推動對中國採取更強硬措施，從先前一對一「單挑」換成罕見的「多邊」戰術，擬籌設西方民主國家的非正式經濟結盟，猶如正式進入「新冷戰」抗華，令明年1月20日將上台的拜登新政府必須接棒對抗中國。

聖母大學國家安全專家Eugene Gholz表示，特朗普的策略將是一種冷戰式的全球分裂，美國預期中國不會遵守規則，所以將準備防禦。

特朗普政府官員透露，這項雄心最大行動會成立一個西方國家共同組成的非正式聯盟，當中國採取經濟脅迫手段、抵制特定國家進口時，西方聯盟就能聯手共同反制以報復中國，例如共同購買被中國抵制貨品或提供補償，甚或盟國聯合評估對中國加徵關稅。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020