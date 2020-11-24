全球經貿戰：特朗普將為拜登留下「中美新冷戰」
2020年11月24日 17:44
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外國傳媒報道，雖然美國總統特朗普任期餘下不到兩個月，但其政府官員正推動對中國採取更強硬措施，從先前一對一「單挑」換成罕見的「多邊」戰術，擬籌設西方民主國家的非正式經濟結盟，猶如正式進入「新冷戰」抗華，令明年1月20日將上台的拜登新政府必須接棒對抗中國。
聖母大學國家安全專家Eugene Gholz表示，特朗普的策略將是一種冷戰式的全球分裂，美國預期中國不會遵守規則，所以將準備防禦。
特朗普政府官員透露，這項雄心最大行動會成立一個西方國家共同組成的非正式聯盟，當中國採取經濟脅迫手段、抵制特定國家進口時，西方聯盟就能聯手共同反制以報復中國，例如共同購買被中國抵制貨品或提供補償，甚或盟國聯合評估對中國加徵關稅。
此外，特朗普政府還考慮提升對涉及中國強迫新疆少數民族勞動的商品進口禁令，並將更多中企納入出口管制的「黑名單」、包括對中國最大晶圓代工廠商中芯國際(00981)的出口禁令升級。中芯已被華盛頓列為制裁的31家中國軍方企業之一。
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