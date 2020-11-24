小米上季賺48億人幣增93%　智能手機出貨佔比13.5%新高

單計第三季，收入達722億元，按年增長34.5%，勝市場預期，錄得股東應佔溢利48億元，按年增加93%，經調整淨利潤41億元，按年增長18.9%，勝市場預期。集團表示，儘管2020年以來受到疫情影響，依然成功推進集團的既定戰略，各項業務持續增長，展現出堅實韌性，總收入和經調整淨利潤都創下單季歷史新高。

集團上季持續推進「手機×AIoT」核心戰略，取得顯著成效，全球智能手機出貨量按年增長45.3%，達到4,660萬。根據Canalys統計，小米智能手機出貨量在全球首5大廠商中按年增速最高。另外，根據Canalys的數據，上季小米全球智能手機出貨量上升至第3名，市場佔有率突破歷史新高，上升至13.5%。得益於手機出貨量的強勁增長，9月全球MIUI月活躍用戶數達到3.68億，按年增長26.3%。

另外，截至9月30日，小米AIoT平台已連接的IoT設備(不包括智能手機及筆記本電腦)數達到2.89億台，按年增長35.8%。人工智能助理「小愛同學」的月活躍用戶數於9月達到7,840萬，按年增長35.5%。

小米第三季境外業務持續強勢增長，境外市場收入創單季度歷史新高，按年增長52.1%，達到398億元。根據Canalys的數據，上季小米在歐洲市場的智能手機出貨量按年增長90.7%，市佔率達到18.7%，連續第二個季度市佔率進入前三名，同時首次在西歐市場市佔率達到前三名。中國內地市場智能手機出貨量按年增長18.9%，是前五大廠商中唯一取得正增長的企業。

小米第三季智能手機業務增長顯著，收入及出貨量均創歷史新高，智能手機部分收入達到476億元，按年增長47.5%；智能手機出貨量4,660萬部，按年增長45.3%。根據Canalys的統計，上季小米全球智能手機出貨量排名全球第三，市場佔有率達到13.5%，在中國大陸的市佔率由2019年第三季度的9%上升至12.6%，穩居前四。同時受益於高端智能手機銷量佔比持續上升，在中國大陸智能手機平均售價(ASP)持續提升，按年增長14.7%。同時，小米的智能手機的網上渠道優勢不斷擴大。根據第三方的數據，小米網上智能手機出貨量市場份額由2020年第一季度的18.5%已上升至2020年第三季度的25.7%。

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