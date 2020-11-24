華懋集團60周年　多個項目即將登場

華懋集團今年60周年誌慶，宣布重塑品牌形象，並推出全新的集團標誌。集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，集團與香港同行60年，核心業務涵蓋房地產、酒店及餐飲娛樂等，在「三重基線」的綱領下，發展目的不止於盈利，而是為社會大眾建設優質環境和生活。

集團多年來在港興建超過180個發展項目，過去5年物業銷售收益達320億港元。目前可供銷售及興建中的物業總面積為389萬方呎。集團地產業務董事總經理區慶麟稱，預計何文田站二期項目可在明年內推出，而首度與市區重建局合作發展的東京街/福榮街發展項目，以及西貢蠔涌低密度洋房項目目前在規劃階段，竣工後將分別供應逾110,000方呎和約57,000方呎樓面。

此外，集團的物業投資組合總建築面積達753萬方呎，當中包括可租賃的寫字樓、零售、住宅及工業用空間以及6,000個泊車位。旗下擁有或管理8間酒店及服務式住宅，合共2,900多個房間或單位，擁有及營運一家戲院。集團更透過6間子公司管理超過80個項目內共約200項物業，提供具品質保證的專業物業管理服務。

此外，集團酒店明年將發布新品牌，旗下酒店每年接待逾200萬名賓客。其中如心海景酒店暨會議中心的客房數目逾1,600間，是本港最多房間的酒店，經翻新後的宴會廳可容納100圍酒席或1,600人的會議。

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