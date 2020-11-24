周大福：料港澳市場最壞情況已過 暫無裁員計劃

截至9月底止半年，周大福的營業額按年倒退16.5%至246.73億港元。受「封關」措施拖累，港澳市場營業額按年大縮62.9%，貢獻佔比由以往逾三成，縮至不足成半。

黃稱，去年香港發生社會運動，低基數效應下，有信心本財年第三季表現，可以維持去年數字。執行董事鄭志剛補充，港澳市場待恢復通關後可望逐步復甦；會繼續提高營運效率及優化業務策略。

港澳市場上半財年的租金相關開支減21.5%，財務董事鄭炳熙解釋，期內港澳淨減5店，同時有27間續租店舖獲減租45%所致。黃指，關閉店舖集中在尖沙咀、銅鑼灣等遊客區，部分已續租或將續租店舖會以短約為主，全年預計淨減5店舖。

鄭炳熙補充，整個財年港澳市場有近50間店舖要續租，預計平均租金減幅達40至45%；故全個財年租金減幅仍維持20至25%。另上半財年港澳員工成本大幅減少32%，鄭炳熙料，港澳下半年員工成本會減10%，全年則減20%。黃補充，暫無裁員計劃。

佔周大福八成六江山的內地市場，營業額上半財年按年增長4.9%。鄭志剛表示，對中國內地珠寶市場的中長期發展前景甚為樂觀，內地市場會繼續利用加盟模式落實市場擴張策略。

上半財年在內地市場增310個零售點，當中直營店舖淨減45間，加盟店淨增331間。黃紹基預計，全年內地淨開店450至500間，當中超過90%將會是加盟店。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020