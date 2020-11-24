比特幣曾突破1.9萬關　分析員押注將升見10萬美元？

比特幣近日升勢凌厲，周二(24日)價格一度突破1.9萬美元關口，為2017年以來高位。

據CryptoCompare數據，比特幣日內高見19,088美元，最新報18,769美元，升0.14%。外電報道，對沖基金Off the Chain Capital投資長Brian Estes表示，比特幣在一年內從18,000美元上漲至10萬美元不是夢。他表示，自己看到過比特幣在一年內增長10倍、20倍和30倍，所以漲5倍也沒甚麼大不了。

看好比特幣後市的分析師指出，支持比特幣上漲有3個重要因素，包括「比特幣鯨」大肆採購、交易所供應減少，以及交易量擴大，這種情況與3年前散戶帶動行情的現象不同。

「比特幣鯨」指的是市場的大戶參與者，包括避險基金及比特幣投資基金，在大戶愈加看好之下，他們利用手上的大量現金，穩定了比特幣的行情。據報整個11月都見到「比特幣鯨」聚集。在過去幾天，至少持有1萬枚比特幣的鯨魚已經增加到114隻，而持有至少1,000比特幣的大戶也有2,449名。

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