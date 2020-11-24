新盤動向：美聯向本木買家贈送總值18萬元購物券
2020年11月24日 19:13
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布少明(右二)
美聯住宅部行政總裁布少明表示，恒基地產(00012)的尖沙咀新盤本木，位置優越，交通方便，推出以來市場反應理想，首10名經該行購入單位的買家，可分別獲贈區內全新日式生活專門店的購物現金券，每個價值1.8萬港元，合共總值約18萬元，優惠先到先得，送完即止。
消息透露，項目截至周二(24日)晚上7時，已錄得逾700張入票登記，較本周五(27日)開售68伙超額認購逾9倍。
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