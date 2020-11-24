全球經貿戰：英國警告科技公司進入中國風險

外國傳媒報道，英國正在經濟、科技領域加強警惕中國，在該國以國安為由，禁止華為公司參與5G建設後，周二(24日)開通網站，旨在警告英國的數碼和科技公司進入中國市場可能面臨的道德、法律和商業風險。

英國數碼和文化部長Caroline Dinenage表示，英國決心以反映英國價值觀，並考慮到國家安全問題的方式，支持英國企業與中國接觸。英國也在本月發布法案，其賦予部長們廣泛的權力，干預可能威脅國家安全的公司交易。媒體指出，此法案是英國多年來，增加關注中國及其他國家投資關鍵基礎設施的結果。

另外，英國提出新法案，若電訊商違反新電訊安全規則、使用華為製造的設備，將處以其營業額10%或每日10萬英鎊的罰款。

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