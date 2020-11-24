小米：華為出售榮耀業務不會影響集團戰略

他續指，未來公司會專注於提高用戶體驗，亦會持續關注市場和友商的變化，並繼續拓展海外市場業務。

他指出，過去第2至3季均有零部件供應短缺的情況出現，相信供應挑戰將持續至第4季及明年。但集團會與供應商作更好配合、更精準做好生產及產品規劃，以滿足市場需要及減少缺貨帶來的影響。

另外，他強調，公司進入高端手機市場的決心大，未來仍會推出高性能、高端產品以滿足高端消費群的需求。他認為該領域市場屬增量市場，故在國內及海外市場均會推出高端產品。

集團在海外市場的手機的平均售價按年略降1.5%。王氏解釋，下跌主要是由於在該市場推出更多中端及入門級手機，並以極具競爭性的價格出售。他續指，集團在歐洲市場的份額逐漸增加，加上以物聯網(IoT)產品輔助，相信該市場仍有很大發展空間。

他表示，印度市場較受疫情影響，因公司在當地設廠生產，而疫情嚴重時工廠需要暫時停工，公司不得不透過出口方式供貨。現時正觀察相關進展，強調小米在當地出貨量仍居首位。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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