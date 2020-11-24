樓價UPDATES：二手加速求沽　業主持貨剛滿3年即賣

二手業主加快沽貨，將軍澳東港城兩房單位，議價後以738萬港元易手，原業主持貨剛滿3年即沽，單位升值近14%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔愉景樓高層B室，實用面積約678方呎，兩房間隔，近日以約1,000萬元沽出，實用呎價約14,749元，原業主於2018年6月，以遺囑執行人方式承接物業，上述為項目11月首宗二手買賣，現時屋苑約有6個單位放售，最低叫價由890萬元起。

●鰂魚涌南豐新邨11月錄得7宗買賣，平均實用呎價17,231元，其中5座高層C室，實用面積391方呎，兩房間隔，望會所景，叫價768萬元，放盤1個月，最終以730萬元易手，實用呎價18,670元，原業主於2009年7月以268萬元買入，持貨11年帳面獲利462萬元，單位升值約172%。

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九龍區

●將軍澳東港城1座高層G室，實用面積463方呎，兩房兩廳間隔，議價後以738萬元易手，實用呎價15,940元，原業主於2017年以650萬元入市上址，持貨剛滿3年，現轉手帳面獲利88萬元離場，單位升值近14%。

●黃大仙居屋鵬程苑中層18室，實用面積443方呎，兩房一廳間隔，已補價自由市場開價原先叫價590萬元，放盤1個月，減價30萬元，減幅5.1%，最終以560萬元成交，實用呎價12,641元，原業主於2005年購入上址，當時已補價作價103萬元，持貨15年至今沽售，帳面獲利457萬元，單位期內升值4.4倍。

●長沙灣泓景臺2座低層D室，實用面積約447方呎，兩房間隔，今年8月中開始放盤，原叫價845萬元，經議價後減價25萬元或約3%，以820萬元交吉沽出，實用呎價約18,345元，原業主於2016年7月以約570萬元購入，持貨4年轉手帳面獲利約250萬元，物業升值約44%。

●荔枝角美孚新邨11月暫錄13宗買賣，平均實用呎價約1,3291元，包括1期百老滙街20號頂層三房單位，實用面積918方呎，望內街，吸引用家承接，單位原先叫價1,050萬元，後降價50萬至1,000萬元易手，減幅約4.8%，實用呎價約10,893元，原業主於2008年5月以462萬元購得，是次轉手帳面獲利538萬元，升值約116%。

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新界區

●馬鞍山迎海‧星灣御16座低層D室，實用面積496方呎，兩房連儲物房間隔，以815萬元易手，實用呎價16,431元，原業主於2014年12月以645萬元一手購入單位，持貨6年沽出單位帳面獲利170萬元離場，單位升值約26%。

●沙田好運中心椰林閣高層A室，實用面積約505方呎，三房間隔，望河景，單位放盤約一年，原叫價850萬元，至近日以830萬元沽出，減價20萬元或約2.4%，實用呎價約16,436元，原業主於2011年2月以約450萬元購入，持貨9年轉手帳面獲利約380萬元，物業升值約84%，屋苑11月至累錄3宗二手買賣，現時有約45單位放售，叫價由520萬元起。

●粉嶺名都3座中層G室，實用面積約454方呎，三房間隔，日前以555萬元沽出，實用呎價約12,225元，原業主於2015年1月以約428萬元購入，持貨約5年，現轉手帳面獲利約127萬元，物業升值約30%，屋苑11月累錄約6宗二手買賣，現時約有15個單位放售，入場價由兩房至三房的478萬至570萬元不等。

●元朗錦綉花園L段第三街雙號屋，實用面積848方呎，三房間隔，以1,076萬元易手，實用呎價12,689元，原業主於2014年以733萬元買入，持貨6年帳面獲利343萬元，單位升值約47%。

●天水圍慧景軒2座中層C室，實用面積693方呎，三房兩廳間隔，累積減租1,500元，獲租客以15,000元租入，實用呎租21.6元，如以同類型單位銀行估價約688.5萬元計算，該單位的租金回報率可達2.6厘。

●屯門時代廣場C座中層10室，實用面積325方呎，兩房間隔，開價500萬元，獲區內租客議價至486.8萬元隨即承接，實用呎價14,978元，新買家為一對年輕夫婦，最近與業主商議續租，但被加租1成，認為現時經濟不景，業主卻大幅加租，不甘心捱貴租，反正有足夠首期資金，所以趁低息置業。

●屯門居屋富健花園5座高層B室，實用面積592方呎，三房兩廳設計，原業主擴大議價空間，累積減價達32萬元，加上屋苑屬區內較新的居屋，可承做較長年期的按揭，外區「白居二」中籤者決定以468萬元購入自用，實用呎價7,905元，原業主於1998年以約115.1萬購入，是次轉手帳面獲利約352.9萬元，單位升值3倍易手。

●荃灣麗城花園11月錄6宗買賣，包括2期3座高層C室，實用面積572方呎，三房間隔，今年初放盤，叫價740萬元，疫情期間不設睇樓，直至本月初才重新開放予買家睇樓，有買家睇樓後隨即洽購，最終以680萬元成交，實用呎價11,888元，新買家是同屋苑租客，今年中開始覓盤，期間多次被其他買家搶貨，故得知上述高層單位可睇樓，放工即往睇樓，並一睇即購入。

●東涌影岸‧紅A座中層G室，一房間隔，實用面積約441方呎，享山雙景，原業主放盤約兩個月，叫價約650萬元，由於同類盤源供應少有，吸引區內首置客承接，雙方議價後以635萬元成交，實用呎價約14,399元，原業主於2008年2月以約215萬元購入，持貨至今轉手帳面獲利420萬元，物業升值約1.9倍。

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