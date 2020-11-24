新盤UPDATES：周四起多個項目齊推　共740伙

疫情再度轉壞，發展商推盤動態未見受挫，本周四(26日)起一連3日將有多盤推售單位搶客，合共涉及740伙，當中包括新界區一直熱銷的大型樓盤及九龍區全新項目，勢推動本月新盤交投量持續上揚。

●蔚藍東岸本周六推出279伙進行首輪銷售

●柏傲莊II第4輪銷售錄逾1.64萬個登記

鑑於近日新冠肺炎疫情變化，發展商特意安排是次銷售於閒日時段舉行，而並非較多人流之周末，以保障準買家、公眾人士、代理及員工之健康。

發展商亦會於售樓處及展銷廳增加人手，以作人潮管制及定時消毒清潔，同時亦會採取一系列嚴謹防疫措施。

●匯璽III周六發售78伙

該盤上周公布價單第5號，盡推尚餘全數開放式至三房戶，合共217伙，折實平均呎價為28,090港元。整批單位折實呎價由24,063至31,943元，折實售價介乎680.96萬至3,344.4萬元。

●弦雅樓書上網面積189呎起 最快下周開價

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，對於市場流傳政府將放寬樓按保險的樓價上限至最多1,500萬元，料對樓市具刺激作用。

●南豐日出康城第10期命名「LP10」

南豐集團旗下日出康城第10期正式命名為LP10，該公司地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，整個項目由兩座大樓組成，合共提供893個住宅單位，標準單位戶型由2房至4房間隔，全數3、4房標準單位均享海景。項目基座設有近6萬方呎多元化住客會所及綠化空間。

●美聯向本木買家贈送總值約18萬元購物券

美聯住宅部行政總裁布少明表示，恒基地產（00012）的尖沙咀新盤本木，位置優越，交通方便，推出以來市場反應理想，首10名經該行購入單位的買家，可分別獲贈區內全新日式生活專門店的購物現金券，每個價值1.8萬元，合共總值約18萬元，優惠先到先得，送完即止。

消息透露，項目截至今晚7時，已錄得逾700張入票登記，較本周五開售68伙超額認購逾9倍。

●MALIBU再錄兩宗終止買賣合約個案

入伙盤續現交易告吹。據一手銷售資訊網資料，會德豐地產旗下將軍澳日出康城MALIBU，再錄兩宗同類個案，其中1A座66樓A單位，原本於2018年6月以2,289.6萬元售出，而1A座68樓A室，則原來於同年8月以2,228.8萬元沽出，兩宗交易均已列明為終止買賣合約。

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