【悲情樓市】投資者心急了！大幅劈價沽貨減磅

市場盛傳周三(25日)施政報告內容，將再次放寬物業按揭，但受新冠肺炎疫情再爆發影響，二手市氣氛轉淡靜，投資者「等唔切」繼續出貨。馬鞍山天宇海業主減磅，減價後以1,010萬港元沽貨，即使豪宅市亦錄同類個案，鴨脷洲南區‧左岸大單位，亦降價至6,800萬元易手，較銀行估價低逾「5球」。

美聯陳少鴻表示，上述為天宇海6B座低層B室，實用面積752方呎，套三房加儲物室間隔，望海景，開價1,030萬元，減價20萬元售出，呎價13,431元。原業主於同區迎海及將軍澳日出康城等多個屋苑，都曾持有物業，但亦已先後沽出。至於該投資者持有的另一伙沙田玖瓏山實用面積400餘方呎單位，早前曾開價720萬元放盤，但沽出上址後有機會暫時封盤。

豪宅投資者都紛紛出貨。香港置業鄧惠豪指，南區‧左岸2座兩個相鄰單位，由同一業主於2016年購入，原先叫價1.35億元放售，近日先連車位沽出上述實用面積逾1,900方呎單位，呎價約3.57萬元。而另一個實用近1,800方呎單位，則繼續於市場以約7,000萬元放售。

此外，由外籍投資集團持有同區南灣7座一個單位，實用面積784方呎，向來只作收租之用，近日突然開價1,800萬元放售，最終減價至1,750萬元沽，呎價約22,321元。

市況放緩，部分業主劈價吸客。香港置業張仲賢指，大角咀形品‧星寓高層A室一房戶，望遠景，實用面積約386方呎，原先以850萬元放盤，議價後減價107萬元，獲外區客以約743萬元購入，呎價約19,249元。原業主持貨10年，物業升值近一倍。

事實上，近日有市場消息指政府有機會放寬1,000萬元以上住宅物業按揭。萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，如放寬按揭成數，相信市場不會出現炒風，因為現時經濟的情況下，除非是有固定收入的高收入中產人士，才可以通過銀行的要求及壓力測試。但此舉有助換樓，同時釋放二手供應。

資深投資者伍冠流亦指，若果大額物業按揭放寬，肯定可以推動樓市，因為現時很多住宅樓價都以達千萬以上價位，很多買家都因首期不足而未能入市。估計同類樓價放盤成交料即時增加，加快樓市流轉速度。

【工商舖若撤辣 民生區細價舖交投料升20%】

市傳周三政府有機會公布撤銷工商舖的雙倍印花稅，有投資基金預期，會帶動工商舖交投向上，當中民生區舖位成交量料會大升達20%，核心區大型商舖則會止跌。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，樓市辣招於2010年開始後，把大量資金推住工商舖市場，該市場於該年成交額只有約1,300億元，但2012年已升至近2,000億元。而期間平均每年有5,100宗舖位成交，但今年只剩下1/5，只有約918宗。

他相信，工商舖撤辣招稅後，稅款由最高的8.5%印花稅，回落至4.25%，將帶動尤其民生區細價舖位買賣交投，料可上升15至20%，該區大價舖成交相信亦可升5至10%。不過，核心區細價舖升幅較細，只有約一成漲幅，而大價舖則會趨平穩。

另方面，近期出現大量吉舖的旺角先達廣場再錄蝕讓買賣。項目2樓一個雙數舖，建築面積約91方呎，以96萬元登記售出，較94年138.9萬元購入價，大幅低約42.9萬元，單位26年仍貶值約31%。

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