全球財富更不均！花旗：發達地區因先打疫苗佔優

外國傳媒報道，花旗發表最新研究報告指出，如果目前3種主要的疫苗都能在明年1月獲得批准的話，可讓明年全球經濟增長增加0.7個百分點，但已開發國家與開發中國家的情景有別，前者可能優於後者。

花旗預測，如上述提及的疫苗順利，2022年全球經濟增長可達3個百分點，其中疫苗對已開發國家明年經濟增長率的貢獻為1.2個百分點、後年為3.9個百分點，而開發中國家的部份，明年則是0.1個百分點、後年是2個百分點。

該行指出，疫苗對已開發國家的影響甚於開發中國家，是因為如中國等亞洲國家，由於疫情防控較佳，今年經濟活動大部份已恢復，除此以外，疫苗可能優先被已開發國家使用，一些低收入國家可能要晚至2022年底、甚至更晚，才有辦法得到疫苗。

澳洲、加拿大、日本、英國、美國，以及部分歐盟成員國，目前下訂的疫苗總數甚至超過本國的人口數目，也就是說，相較於低收入國家可能要到2022年底以後才能拿到疫苗，這些已開發國家可能在2021年第2季之後就能廣泛施打，並在同年底達成「群體免疫」效果。

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