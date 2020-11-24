星凱控股出售東莞資產　涉3800萬人幣

東莞新寶精化持有一幅位於中國廣東省東莞市常平鎮的土地，其上建有工廠綜合設施。自2019年12月起，已將工廠綜合設施出租，惟受新冠肺炎疫情爆發，以及製造商向東莞之外地搬遷，當地房地產市場近期交易量及流動性降低。加上工廠綜合設施老化陳舊，保養成本高昂，若干樓宇無房產證，難以吸引潛在買家及租戶。

董事認為，未來出租工廠綜合設施的回報可能並不理想，出售有助集團節省大量維護成本、降低房地產市場風險 及將其財務資源重新分配至更佳用途。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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