中國海外推出第二期股權激勵計劃

該公司指，一直注重為股東創造價值，股權激勵將公司管理層利益與股東利益緊密結合，鼓勵核心骨幹人才創新，對公司業績的中長期穩健發展和股東價值的體現更有利。

中國海外發展於2018年被列入中央企業首批實施「職業經理人」制度試點，公司高管人員均簽署職業經理人履職協定，加強中高級管理人員的事業共同體意識與職業精神。其後於2018年6月29日推出第一期股權激勵計劃，向404名中高級管理人員授出1.07億股股份期權。

另外，今年首10個月，集團系列公司實現銷售2,861億元人民幣(下同)，於房地產大數據應用服務商「克而瑞」銷售排名中位列第6位，按年增長5.7%；權益土地投資金額1,080億，按年上升23%。集團強調，一直堅持穩健審慎的財務策略，保持合理的負債率，保持充裕的現金，沒有觸碰「三條紅線」的任何一條。

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