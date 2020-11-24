有排升？疫苗報喜　外資以7年最快速度湧入亞洲股市

外國傳媒報道，隨着新冠疫苗的好消息助推全球風險偏好，外國投資者本季度以7年以來最快的速度湧入除中國以外的亞洲主要股票市場。

根據數據，自10月1日以來，9個地區的股票市場總計吸引了約480億美元資金，是2013年第4季以來最高水平。日本以274億美元位居首位，其次是印度，為92億美元。南韓吸引外資64億美元。台灣、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓，以及越南也有大量資金湧入。

DailyFX策略師Margaret Yang表示，追漲行情可能會延續，投資者調整倉位，看漲周期性板塊，因為周期性行業被認為將從最近疫苗取得的突破性進展中受益最大。亞太地區疫情處理的相對較好，可能也增強了對該地區的投資信心。

Union Bancaire Privee Ubp SA亞洲股票研究主管Kieran Calder表示，資金流入還表明，投資者正在為公司盈利反彈做準備。

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