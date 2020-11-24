ESR遭主要股東減持

ESR同時指，WP OCIM擬向ESR聯合創始人兼執行董事沈晉初為首的公司，出售總值3.5億美元的股份，雙方正進行洽商；另WP OCIM亦建議向另兩名聯合創始人Stuart Gibson及Charles Alexander Portes共同持有的公司，提供作為買家參與出售的機會。

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