ESR遭主要股東減持
2020年11月24日 22:11
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ESR(01821)公布，獲華平投資旗下的WP OCIM通知，擬配售減持至少1.38億股ESR，完成後，WPCOM將保留1.39億股ESR，相當於已發行股本4.56%。
ESR同時指，WP OCIM擬向ESR聯合創始人兼執行董事沈晉初為首的公司，出售總值3.5億美元的股份，雙方正進行洽商；另WP OCIM亦建議向另兩名聯合創始人Stuart Gibson及Charles Alexander Portes共同持有的公司，提供作為買家參與出售的機會。
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