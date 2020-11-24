【旅業蕭條】IATA更悲：今明兩年航空業料勁蝕逾1.2萬億

外國傳媒報道，疫情對航空業造成史無前例的打擊，國際航空運輸協會(IATA)不斷上調航空業虧損數字，最新估計2020年及2021年的虧損從6月時1,000億美元(約7,800億港元)，到現在料逾1,570億美元(約1.22萬億港元)之多，更是2008至2009年金融海嘯期間的5倍，形容是「毀滅性的」。

其中，IATA料今年航空業虧損增至1,185億美元(約9,243億港元)，明年則會虧損387億美元(約3,018億港元)，反映疫情捲土重來及經濟再次封鎖後的結果。

IATA最新預測，今年航空業載客人次將從去年的45億驟降至18億，到了明年恐仍只有28億，導致今年航空客運收入倒退69%至1,910億美元，至於貨運收入則可望增長15%至1,177億美元。

雖然近期疫苗報捷，但IATA理事長Alexandre de Juniac表示，航空業可能要到明年中之後，才會感受到疫苗為業界帶來的積極效果。歷史書將記錄今年是航空業最惡劣的一年，明年損失雖然減少，仍是歷來第2最慘年份。

IATA相信，航空公司處境依然嚴峻，直至現金流預期明年底轉為正數。事實上，IATA的預測已假設疫苗可以順利推出，明年中起可開始看到一些邊境管制被解除。

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