中興建議發行新A股購中興微餘下股權　遭深交所問詢

中興通訊早前宣布，向投資公司恒健欣芯及匯通融信收購從事晶片設計的中興微電子約18.82%股份，總代價為26.1億元，以全資控制中興微。深交所對相關披露文件進行事後審查，要求中興通訊進一步披露恒健欣芯、匯通融信的股權結構；核實並說明上述約26億元作價的資金來源，以及是否涉及中興通訊或關聯方直接或間接為該款項提供資助；說明中興微的業務對中興通訊包括子公司是否存在重大依賴，進而說明對相關資產估值合理性的影響等。

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