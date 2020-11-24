中興建議發行新A股購中興微餘下股權 遭深交所問詢
2020年11月24日 22:23
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深圳證券交易所公布，向A股中興通訊(000063.SZ)發出問詢函，要求公司說明截至9月底止貨幣資金餘額為435億元人民幣(下同)、資產負債率為72.92%的情況下，仍建議非公開發行新A股集資26.1億元的必要性，當中約50%用於補充流動資金的主要考慮及合理性。中興通訊就今次問詢函內容作出書面說明回應，於12月1日前將有關說明資料報送深交所並對外披露。
中興通訊早前宣布，向投資公司恒健欣芯及匯通融信收購從事晶片設計的中興微電子約18.82%股份，總代價為26.1億元，以全資控制中興微。深交所對相關披露文件進行事後審查，要求中興通訊進一步披露恒健欣芯、匯通融信的股權結構；核實並說明上述約26億元作價的資金來源，以及是否涉及中興通訊或關聯方直接或間接為該款項提供資助；說明中興微的業務對中興通訊包括子公司是否存在重大依賴，進而說明對相關資產估值合理性的影響等。
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