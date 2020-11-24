夜市UPDATES：道指早段續升312點　港股夜期拉鋸

新一屆美國政府有望順利交接，加上市場憧憬聯儲局前主席耶倫出任美國財長，可能增加刺激措施以應對疫情衝擊，美股連續兩日急升。道指繼周一(23日)大漲327點後，周二(24日)早段再升312點，高見29,903點；以科技股為主的納指亦升60點，至11,941點。港股夜期報26,596點，跌21點，高水8點。

Oanda亞太高級市場分析員Jeffrey Halley明言「市場喜歡確定性」，拜登政府預期會略為走出孤立主義，美國料重新融入環球貿易及改善與中國的關係。

全球最大基金公司貝萊德上調美股投資評級至「增持」，理由是預期將受惠結構性增長趨勢，以及明年可能進入周期性升軌。該行首席環球投資策略員Mike Pyle指出，疫苗的利好消息強化其明年經濟加速的預測。

貝萊德指出，美股擁有較高比例的優質企業，擁有長期增長趨勢的產業，如科技及醫療護理。此外，除大型科技股外，半導體及軟件股料面臨較少的監管風險及更強的增長趨勢。

個股方面，美國電子產品零售商百思買（Best Buy）截至10月底止第3財季純利增加逾33%至3.91億美元，經調整後每股賺2.06美元，遠好過預期1.71美元，期內收入增長21.4%至118.5億美元，當中，美國同店銷售增長加速至23%。不過，財務總監Matt Bilunas表示，難以預測銷售及服務收入能否持續高增長，拖累百思買股價早段跌2.63%至116.01美元。

服裝品牌Abercombie & Fitch(A&F)上季每股賺76美仙，遠好過市場預期僅近乎收支平衡，收入亦勝預期，股價早段急漲11.58%至23.31美元。

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