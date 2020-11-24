新股專輯：佳源服務通過上市聆訊　母企收入佔比近六成

據更新後初步招股文件，截至6月底止，合約總建築面積約4,030萬平方米，共有154個在管項目，在管總建築面積約2,760萬平方米。2020年上半年，盈利3,565.3萬元人民幣(下同)，按年上升24.92%；收入按年增長33.03%至2.8億元，其中母企佳源地產品牌佔59.2%，按年減少5.7個百分點。

集資所得將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會；豐富及拓展服務產品；投資智能化營運及內部管理系統，以及營運資金。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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