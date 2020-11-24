新股專輯：佳源服務通過上市聆訊 母企收入佔比近六成
2020年11月24日 22:58
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中國房地產商佳源國際(02768)旗下物業管理公司佳源服務通過聯交所上市聆訊，海通國際及國泰君安國際為聯席保薦人。早前傳集資約8,000萬美元(約6.24億港元)。
據更新後初步招股文件，截至6月底止，合約總建築面積約4,030萬平方米，共有154個在管項目，在管總建築面積約2,760萬平方米。2020年上半年，盈利3,565.3萬元人民幣(下同)，按年上升24.92%；收入按年增長33.03%至2.8億元，其中母企佳源地產品牌佔59.2%，按年減少5.7個百分點。
集資所得將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會；豐富及拓展服務產品；投資智能化營運及內部管理系統，以及營運資金。
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