【產經評論】全球貿易新格局　港經濟朝內向型

香港回歸逾23年，作為內地與國際的橋樑作用大為褪色，經濟亦由「外向型」逐步過渡成「內向型」，不論進出口貿易、旅遊消費，乃至金融及其他專業服務，皆離不開內地扶持。隨着美國總統特朗普決意在「最後的瘋狂」中狙擊中國，必然會留下不可逆轉的「新冷戰」困局予拜登接手，相信香港營商環境、經濟前途和國際地位將被重塑，以往既定思維須盡快轉變，才能適應嶄新局面。

過去幾年，香港總出口佔比中，內地穩佔五至六成份額，成為最大出口市場。同時，在股市互聯互通啟動下，內地資金成為最活躍的非港資參與者。近年大量中國企業轉赴香港上市，令中國因素對香港金融業的影響力正處於史無前例的高水平。

隨着中美朝向決裂方向，去年特朗普開打「香港牌」，必然會衝擊香港的國際角色，擺在眼前的現實是內地成為香港經濟最可靠支持。誠然，香港是內地特區乃客觀事實，面對外來危機，兩地加強融合是正路兼現實的應對之途，可以預見未來10年、甚至下一代，香港經濟只會更依賴內地政策支持。

如是者，香港名義上仍是國際金融中心，實際上更貼切的形容是內地境外金融中心，也是內地資產定價中心，由中企和中資成主要參與者，港股表現更多取決於內地經濟景氣。除金融業外，中資正加速滲透香港各行各業，這為香港帶來資金的同時，亦必然帶來競爭和取締，港企得認清大環境，從新形勢中尋找生存空間，別被過往習慣絆倒。

不過，香港更大的挑戰在於「裏外不是人」！皆因內地未來將主力靠「內循環」支持經濟運轉，人均收入上升，財富增長，本土品牌興起，在政策力谷內需市場下，對外商品和服務需求或相對減少。以消費為例，隨着內地消費稅下降，中港兩地消費差距拉近，貪便宜來港購物動力銳減，而隨着內地開放市場，更多海外品牌可直接到內地經營，不用來港也能買得心頭好，足見內地對港貨和服務需求未來也不無變化。香港若繼續沿用過去20年飯來張口、但求就手、不思進取的態度來發展經濟，最終必被邊緣化。

今年一場世紀疫情，引發全球新、舊經濟大洗牌，資源重新分配，各經濟體之間的競爭，得踏上新的賽道重新出發，香港亦不例外。如無意外，世界必然會分裂為「兩大陣營」，或許香港的僅餘價值在於金融成熟，能為區域打造新統一貨幣，亦是在科技發展大落後下的唯一巨大商機！

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