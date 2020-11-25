東方日報B1：港上月出口內銷訂單佔57%　華料藉RCEP鞏固勢力

政府統計處公布，10月香港整體出口貨值為3,447億元，按年跌1.1%，遠遜市場預期升9%。值得注視的是，由於港商依靠的不再是打着貿易戰旗號的美國市場，而是靠佔香港整體出口貨值近六成的內銷訂單，所以港商「食粥食飯」，實際上要注視內地經濟。香港以外，不少國家同樣要依賴中國零售市場，分析更指近期中國與多個國家簽訂《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，就是希望把自己塑造為全球化的捍衞者，冀鞏固在全球的勢力。

香港今年整體出口形勢未脫險境，首10個月商品整體出口貨值按年下跌3.7%，10個月中僅兩個月的出口貨值數據錄按年上升。其中，9月時反彈9.1%，或與內地佔香港出口目的地比重上升不無關係，當月佔整體出口貨值62.2%，較過往一般不足60%為高，10月時則回落至57.1%。至於佔香港出口目的地比重第二大的美國，今年各月則維持在6至7%，仍為香港的第二大出口市場。

事實上，中國內地逐步走出疫情，經濟增長強勁，這令香港以外其他亞太地區，現時在貿易上對中國內地的依賴大過美國。例如澳洲最大的市場在中國，中國購買了近38%的澳洲出口商品，美國只購買了4%。分析指，中國近期與多個國家簽訂RCEP，正正是希望把自己塑造為全球化的捍衞者，借勢建立世界新秩序。

按地區分析，香港上月輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌2.3%，當中輸往泰國跌24%、新加坡跌20.3%、南韓跌7.6%、內地跌1.4%，但輸往越南和台灣分別升15.3%和13.7%。至於亞洲以外地區，輸往美國跌3.9%，但輸往德國升3.3%。

香港進口方面，10月份進口貨值為3,814億元，按年升0.6%，錄得有形貿易逆差368億元，相等於商品進口貨值的9.6%。首10個月進口貨值按年下跌6%，錄得有形貿易逆差2,708億元，相等於商品進口貨值的7.9%。

政府發言人表示，雖然內地經濟可望繼續強勁增長，但多個先進經濟體疫情惡化料會拖慢其復甦，或會窒礙香港出口的恢復。

香港經貿商會會長李秀恒估計，明年內地市場生意樂觀，畢竟不少海外市場受疫情影響經濟轉差，現時大部分廠商們也把出口轉向內地。

然而業界整體生意不佳，廠商們爭搶訂單，單價也不理想，且要憂慮歐美國家一旦進一步圍堵中國的政治風險。他認為，港商出口美國要視乎下任總統拜登上場後對華貿易政策的態度，以及新冠病毒疫苗能否有效遏制疫情。

然而，他認為今年整體鐘錶業經營並不樂觀，一來疫情影響下，消費者減少外出購物，民眾多了在家工作，減少購買和佩戴手錶；二來中美貿易關係持續緊張，出口到美國的進口稅增加。受這些因素影響，他預計今年整體鐘錶業界出口訂單量按年下跌30至40%。

惟整體而言，疫情只令小部分人受惠，其餘大部分廠商還是對前景未言樂觀。近期觀察到歐洲市場的買家在下訂單上依然保守，訂單期可能半個月就要出貨。他料今年業界接到的消費電子類訂單按年會錄雙位數跌幅，但工業電子訂單跌幅較小。

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