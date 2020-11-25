美股破頂！道指首度突破三萬點

新一屆美國政府有望順利交接，加上市場憧憬聯儲局前主席耶倫出任美國財長，可能增加刺激措施以應對疫情衝擊，美股連續兩日急升，道指周二(24日)首度突破三萬點，現報30,082點，升491點或1.66%。

標指現報3,635點，升58點或1.64%，勢創收市新高；納指現報12,005點，升124點或1.05%。至於以小型股為主的羅素2000指數亦創新高，現報1,856點，升37點或2.08%。

道指於11月已累升超過13%，有望創出自1987年以來最大單月升幅；至於標指和納指月內分別累升11.2%和10.1%，勢創自今年4月以來最好的月度表現。

今年新冠肺炎疫情困擾全球市場，股市表現非常波動。道指在2月一度逼近三萬點，惟至3月美國疫情爆發，投資者憂慮經濟危機而拋售股票，道指最低挫至18,213點，其後受益於聯儲局「放水」及財政政策支持，推動股市連續數月反彈，道指低位回升超過65%，至周二終突破三萬大關，創出歷史新高。科技股為主要領漲板塊，Salesforce、蘋果公司、微軟今年來分別累升59.4%、56.1%、35.4%，為道指表現最好的成分股。

Oanda亞太高級市場分析員Jeffrey Halley明言「市場喜歡確定性」，拜登政府預期會略為走出孤立主義，美國料重新融入環球貿易及改善與中國的關係。

全球最大基金公司貝萊德上調美股投資評級至「增持」，理由是預期將受惠結構性增長趨勢，以及明年可能進入周期性升軌。該行首席環球投資策略員Mike Pyle指出，疫苗的利好消息強化其明年經濟加速的預測。

貝萊德指出，美股擁有較高比例的優質企業，擁有長期增長趨勢的產業，如科技及醫療護理。此外，除大型科技股外，半導體及軟件股料面臨較少的監管風險及更強的增長趨勢。

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