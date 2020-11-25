歐股收市做好　Intertek急跌逾6%

歐洲股市周二(24日)做好，英國富時100指數收報6,432點，升98點或1.55%；法國CAC指數收報5,558點，升66點或1.21%；德國DAX指數收報13,292點，升165點或1.26%。

Intertek Group PLC於7至10月收入下降了9.9%；股價收跌6.4%。挪威房地產公司Entra傳出收購消息，刺激股價急升逾20%。德國送餐公司Hellofresh急挫逾7%。

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