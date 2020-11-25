美股破頂！特朗普短暫現身新聞發布會

美股周二(24日)急漲，道指首度突破三萬點大關，美國總統特朗普火速召開新聞發布會，稱股市進入最新里程碑，是由於美國經濟在新冠肺炎疫情的影響中實現復甦。

特朗普說：「我只想祝賀大家。道指剛剛達到三萬點，是歷史最高水平... 儘管在疫情大流行發生的一切事情，但我們仍能突破從未試過的三萬點。」

他之後向政府及美國人民致謝，便急忙離開了，未有回應記者的提問，包括是否承認在總統大選中落敗等問題。

這場記者會僅歷時一分鐘，可能是他上任以來最簡短的一場發布會。

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