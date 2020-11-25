美財長收回逾4000億美元　該資金需國會批准才能動用

外媒報道，美國財長姆紐欽將上周從聯儲局收回的逾4,000億美元未動的《經濟救助法案》(CARES Act)的資金，放置於財政部的「普通基金」，該基金需要國會批准才能動用。

姆紐欽的做法意味到他的潛在繼任人、聯儲局前主席耶倫只有在得到國會的同意情況下才能動用該筆資金。該些資金包括4,290億美元用於支持聯儲局的緊急貸款工具，以及290億美元財政部指定用於企業貸款的款項。

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