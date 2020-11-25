【股市估市】陳錦興：豪華車產銷商可追落後

上周五，華晨中國公布，控股股東華晨集團收到瀋陽市中級人民法院民事裁定書，法院裁定受理格致汽車提出的對華晨集團進行重整的申請，標誌着這家車企正式進入破產重整程序。不過，是次重整只涉及集團自主品牌板塊，不涉及集團旗下上市公司及與寶馬、雷諾等的合資公司。

由於華晨集團已出讓華晨中國30.43%股份予其全資附屬遼寧鑫瑞汽車，因此重組事項未對華晨中國的經營造成影響，但母企債務違約或令華晨中國私有化計劃延遲實行。華晨寶馬10月批發量增長略放緩，僅錄2%升幅，差過8月及9月份的分別增長43%及21%，主要是由於寶馬刻意放慢銷售步伐，期內5系及X3車型折扣維持少於5%。然而內地整體車市氣氛不俗，豪華車需求依然強勁。

華晨上半年盈利增長25%，料全年以至明年，可維持15%的增長動力。內地政策面正推動汽車市場的消費，加上經濟反彈動力強及中產化持續，豪華車銷售預期不弱，華晨中國料可受惠，現價市盈率約5倍，估值過殘，追落後空間大，建議於7.4元水平吸納，目標價為9元，止蝕可定於6.8元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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