【專家點評】鄭勤龍：港股上升動力不足　需提防轉勢

從卦象顯示，恒指走勢正處於《雷風恒》變《火澤睽》之中。在易經，「雷」和「火」卦主上升動力，而「風」和「澤」卦則主下降動力，今「恒」卦和「睽」卦的上升動力和下降動力皆旗鼓相當，勢均力敵，難分勝負，然而若論持久力方面，則「風」和「澤」的下降動力為優勝。

承接上周預示港股上升動力或斷纜的《水雷屯》變《風雷益》卦，恒指上周三在26,434點開市，隨後指數一直處於26,300點至26,600點水平之間上落橫行，可說是應驗了代表着停頓、積聚和成長困難的「屯」卦卦象。昨日大市只微升了102點，收報26,588點。

「恒」卦代表好事多磨之象，按易經卦序的排列，「恒」卦之後便是「遯」卦，《序卦》曰：「物不可以久居其所，故受之以遯，遯者退也。」大意是指，事物不可能長期久留於同一個範圍之內，因此，在無法前進的情況下，事物最終必然會退下來。

「睽」卦則代表暌違和事與願違之象，《序卦傳》曰：「家道窮必乖，故受之以睽，睽者乖也。」 大意是指，當一方面的力量發展到窮盡的時候，便可能會出現暌違的情況並向反方向發展。

因此綜合了卦象的分析，恒指在近月的升勢已持續了一段時間，而且也累積了不少的升幅，然而近日的上升動力卻略嫌不足，故此若然在短期內市場上再沒有新一輪的利好消息，刺激大市上升，那投資者或需慎防大市應驗十個牛皮九個跌的民間智慧了。

玄學金融家 鄭勤龍

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