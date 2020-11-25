【市前重點睇】道指升454點　紐油撲45美元

●美匯指數企92.226；港匯處7.7516；離岸人民幣(CNH)報6.5748；美元兌日圓報104.51；歐元升上1.1897；英鎊見1.3364。金價處1,808美元水平。布油升上47.86美元；紐油企44.81美元。道指期貨升約50點。

●美國財長姆紐欽將上周從聯儲局收回的逾4,000億美元未動的《經濟救助法案》(CARES Act)的資金，放置於財政部的「普通基金」，該基金需要國會批准才能動用。

●紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，相信美國經濟復甦速度將在極大程度上取決於新冠肺炎疫情，而目前他對疫情發展偏向樂觀。

●道指首度突破三萬點，收報30,046點，升454點或1.54%，創收市新高。標指收報3,635點，升57點或1.62%，同創收市新高；納指收報12,036點，升156點或1.31%。

●港股ADR指數收報26,921點，升332點或1.24%。

●即月恒生指數夜期收報26,680點，升63點，高水92點，成交18,328張。

●紐約1月期油收報每桶44.91美元，升1.85美元或4.29%；布蘭特1月期油收報每桶47.86美元，升1.8美元或3.91%，兩個國際基準期油均創自3月6日以來收市新高。

●紐約12月期金收報每安士1,804.6美元，跌1.8%，創7月中旬以來收市新低，過去兩個交易日累跌達3.6%。

●聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，目前並未考慮加息，並對於新冠肺炎病例增加及疫情風險加重感到憂心。

●英國富時100指數收報6,432點，升98點或1.55%；法國CAC指數收報5,558點，升66點或1.21%；德國DAX指數收報13,292點，升165點或1.26%。

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