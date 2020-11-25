【股民熱話】10大倍升港科技股全面睇！展望2021年股膽係…

恒生科技指數今年推出以來，總算是迭創新高，冇令捧場客失望。翻查資料，原來有10隻恒生科技指數成分股，今年以來累積升幅翻一番，名單如下：

股份/上日收市價(港元)/今年以來累計升幅

由於恒騰網絡將於12月7日剔除於恒生科技指數，故可以不看。其餘9隻科指成分股中，筆者認為，小米集團可於2021年繼續領跑，目標朝半百港元關進發，皆因華為被美國圍堵，小米有望搶佔部分市場份額，且公司正從低端手機市場升級，未來估值仍有上調空間，可以逢調整收集。

就呢4隻科技股做膽，再拖另外4隻傳統產業股做腳，可以成為2021年的港股核心組合。到底邊4隻傳統產業股，容後再談！

東網產經專欄作者 帥哥

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020