【股民熱話】10大倍升港科技股全面睇！展望2021年股膽係…
2020年11月25日 08:00
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恒生科技指數今年推出以來，總算是迭創新高，冇令捧場客失望。翻查資料，原來有10隻恒生科技指數成分股，今年以來累積升幅翻一番，名單如下：
股份/上日收市價(港元)/今年以來累計升幅
金蝶國際(00268)/26.45/+240%
微盟集團(02013)/10.74/+216%
美團(03690)/303.4/+197%
比亞迪電子(00285)/38.15/+156%
小米集團(01810)/27.15/+152%
恒騰網絡(00136)/0.28/+151%
阿里健康(00241)/19.96/+121%
心動公司(02400)/35.70/+110%
華虹半導體(01347)/35.75/+101%
金山軟件(03888)/39.55/+96.7%
由於恒騰網絡將於12月7日剔除於恒生科技指數，故可以不看。其餘9隻科指成分股中，筆者認為，小米集團可於2021年繼續領跑，目標朝半百港元關進發，皆因華為被美國圍堵，小米有望搶佔部分市場份額，且公司正從低端手機市場升級，未來估值仍有上調空間，可以逢調整收集。
另一隻2021年可以繼續睇好的科指成分股，乃阿里健康(00241)。一來業務營運已屆轉虧為盈的轉捩點，二來互聯網與健康主題已成為投資市場的「長青」主題，只要公司交得出業績，不愁沒有資金捧場。今年該股曾經配售舊股同新股，價格都喺20元樓上，如今能夠在20元樓下分注上車，睇好行業前景者，值得考慮。
當然，兩隻龍頭科技股騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)今年以來分別累升55%及30%，以兩者市值而言，呢個重磅股升幅都唔得了，2021年繼續視為科技股股膽。當中，阿里有望迎來北水入閘，料有望抵銷分拆螞蟻集團的估值唔見一大截，以及未來需要投入更多資本支持在新規下繼續發展螞蟻業務的因素，而風險因素包括內地政策風險及美國針對美國上市中概股的措施。
就呢4隻科技股做膽，再拖另外4隻傳統產業股做腳，可以成為2021年的港股核心組合。到底邊4隻傳統產業股，容後再談！
東網產經專欄作者 帥哥
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