亞盛醫藥原創血癌藥在歐洲Ib/II期臨床研究完成首例患者給藥

該項研究為一項國際多中心的Ib/II期臨床研究，旨在評估APG-2575單藥或聯合治療復發/難治CLL/SLL患者的療效和安全性，現已獲得烏克蘭衛生部和俄羅斯衛生部批准展開臨床試驗(CTA)。

APG-2575是亞盛醫藥在研的新型口服Bcl-2選擇性小分子抑制劑，通過選擇性抑制Bcl-2蛋白來恢復腫瘤細胞程序性死亡機制(細胞凋亡)，從而殺死腫瘤，擬用於治療多種血液惡性腫瘤。APG-2575是首個在中國進入臨床階段的、本土研發的Bcl-2選擇性抑制劑。APG-2575現已獲得美國、中國、澳大利亞多項Ib/II期臨床試驗許可，正在全球同步推進多個血液腫瘤適應症的臨床開發。APG2575的兩個適應症在今年相繼獲得美國食品及藥物管理局授予的孤兒藥資格認定，分別為華氏巨球蛋白血症(WM)和CLL。

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