【專家點評】陳樂怡：5G概念股或炒落後
2020年11月25日 08:30
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疫苗再有正面消息，惟港股於高位上升動力不強。恒指升102點至26,588點。國指跌53點至10,612點。科指升18點至8,107點。大市成交額為1,432億元。報道指，施政報告或會擴大互聯互通，將生物科技股及第二上市股份納入港股通。港交所(00388)升4.0%。阿里巴巴(09988)、京東(09618)漲1.0至2.3%。
滬深300指數突破5,000點，上證綜合指數亦重上3,400點，A股近期表現偏強。北向資金趨向積極，於11月23日當日北向流入逾100億元人民幣。事實上，中國經濟穩步復甦，同時明年進一步放寬貨幣政策的需求下降，人民幣具升值條件，加強人民幣資產的吸引力，故此看好A股前景。雖然國企債務違約風波短期的確打擊投資訊心，但金融委表態要嚴懲債券市場的不當行為，監管當局的介入稍為穩定市場。部分券商短線或會受到事件影響，但中線而言，基於A股前景向好，加上資本市場改革加快，建議投資者關注龍頭券商中金(03908)、中信証券(06030)。
5G概念股周二普遍上揚，中興(00763)、京信通信(02342)飆6.5至7.5%。事實上，儘管5G為環球大勢所趨，各國均加大投資，但自從中美摩擦愈趨激烈，中方發展受到硬件供應掣肘，投資者戒心日增，相關概念股在高位無以為繼。不過，拜登上場，預期中美緊張局勢將會稍作紓緩。雖然並不預期中美在核心議題上有明顯讓步，但今年相關板塊表現失色，不排除有短線資金流入落後板塊炒作，走勢值得注視。
展望後市，港府即將公布施政報告，關注涉及中港兩地金融市場加強合作的內容。本地疫情持續惡化，本港經濟相關的恒指成分股升勢受阻。個別板塊如汽車、可再生能源走勢仍然堅挺，但對指數的幫助則作用有限。港股整體走勢仍未見方向，阻力位維持於26,800點。
個股推介方面，華潤燃氣(01193)受疫情拖累，新增接駁客戶按年明顯下跌；再加上華潤燃氣供氣業務有相當部分給予工業用途，需求亦受疫情影響，拖累華潤燃氣上半年售氣量回落5%，導致淨利潤按年下跌18.2%至24.0億元。展望未來，中國疫情受控，燃氣接駁工程和售氣量增長漸漸回復正常。再加上今年天氣可能比較寒冷，將刺激售氣量進一步上升。華潤燃氣現價預期市盈率17倍，估值不高。向上阻力位為41元，向下止蝕價為34元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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