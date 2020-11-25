【專家點評】陳樂怡：5G概念股或炒落後

展望後市，港府即將公布施政報告，關注涉及中港兩地金融市場加強合作的內容。本地疫情持續惡化，本港經濟相關的恒指成分股升勢受阻。個別板塊如汽車、可再生能源走勢仍然堅挺，但對指數的幫助則作用有限。港股整體走勢仍未見方向，阻力位維持於26,800點。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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