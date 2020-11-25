【港股開市】滙豐升上41元　三桶油做好

美股道指歷史性衝破三萬點大關，港股開市跟隨升231點或0.87%，見26,819點的逾8個月高位。國企指數高開58點或0.56%，報10,671點；科技指數升24點或0.3%，報8,131點。

舊經濟股發力，滙豐控股重上40港元，開市報41.05元，升3.2%，是表現最佳藍籌。友邦保險升1.7%報89.75元；中國平安升1.1%報88.6元，三大金融股合共貢獻恒指138點。

紐約期油飆逾4%，三桶油跟隨油價做好。中國石油及中國石化升2.7%及2.2%；中國海洋石油升1.7%。

大型科網股方面，憧憬納入港股通，阿里巴巴升1.8%報274.8元。騰訊高開0.9%報589.5元；美團升0.5%報305元；小米集團績後回吐，股價跌2.4%報26.5元，是表現最差藍籌。

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