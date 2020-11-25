FCC駁回從黑名單除名申請　重申中興通訊威脅國安

美國聯邦通訊委員會(FCC)今年6月宣布，把中國科技巨企華為及中興通訊列入威脅國家安全名單。FCC周二(24日)表示，已駁回中興要求從該名單中除名的申請，重申該企業對美國構成國安威脅。

FCC於6月30日宣布，正式將華為及中興列入威脅國家安全名單，禁止美企以83億美元(約647億港元)的政府資金，購買上述兩間華企設備。華為及中興通訊其後向FCC提出申請，要求FCC重新考慮有關決定，但中興的申請已被拒絕。

FCC上周表示，由於要就華為的申請全面及充分地重新審視大量紀錄，故決定將回應華為申請的期限延長至下月11日。FCC亦將於下月10日表決，協助美企移除及更換在威脅國家安全名單上的公司設備。FCC主席帕伊(Ajit Pai)表示，當日會議上將處理兩項國安問題，但未透露詳情。

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