中國經濟：劉鶴籲推進重大項目建設　堅持住房不炒定位

國務院副總理兼國務院金融穩定發展委員會主任劉鶴在官媒撰文指出，要加快培育完整內需體系，完善擴大內需的政策支撐體系。增強消費對經濟發展的基礎性作用，全面促進消費，提升傳統消費，培育新型消費，發展服務消費。發揮投資對優化供給結構的關鍵作用，拓展投資空間，優化投資結構，推動企業設備更新和技術改造，推進一批強基礎、增功能、利長遠的重大項目建設。

他續稱，房地產業影響投資和消費，事關民生和發展。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持租購併舉、因城施策，完善長租房政策，促進房地產市場平穩健康發展。

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