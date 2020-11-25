港股格局：張智威上望27600點 阿里京東值得憧憬

信誠證券聯席董事張智威表示，市場憧憬新冠肺炎疫苗可加快推出市面，加上特朗普政府同意啟動政權交接，隔晚美股做好，道指首次突破三萬點心理關口。至於港股周三(25日)亦技術上出現突破，逼近兩萬七關，隨着不明朗因素消除，加上12月基金粉飾櫥窗活動，後市有望進一步向上，有望升穿27,000點，甚至挑戰27,600點水平。

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