港股格局：張智威上望27600點 阿里京東值得憧憬
2020年11月25日 10:34
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信誠證券聯席董事張智威表示，市場憧憬新冠肺炎疫苗可加快推出市面，加上特朗普政府同意啟動政權交接，隔晚美股做好，道指首次突破三萬點心理關口。至於港股周三(25日)亦技術上出現突破，逼近兩萬七關，隨着不明朗因素消除，加上12月基金粉飾櫥窗活動，後市有望進一步向上，有望升穿27,000點，甚至挑戰27,600點水平。
有傳港股通將納入第二上市股份及生物科技股，張指出，雖然阿里巴巴(09988)及京東集團(09618)股價暫未見明顯升幅，但相信當「北水」正式入場掃貨時，兩大股份有望進一步受惠，仍然值得憧憬，不妨靜候時機。
小米集團(01810)上季業績表現優於預期。張認為小米未來盈利增長動力在其物聯網(IoT)以及手機應用程式等業務，隨着市場繼續熱炒新經濟股，以及大市氣氛好轉，小米股價有望進一步向上，有機會上試30元水平。
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