【專家點評】王昕媛：鋁業崛起　利好因素係乜？

鋁行業主要看2個品種，氧化鋁及電解鋁。目前，氧化鋁處於虧損狀態，2,250元/噸，成本2,300元/噸以下，現有庫存中1,000多萬噸處於虧損狀態。但是電解鋁行情就很好，需求上升快，庫存下降快(170萬噸下降到60萬噸)，導致價格上升從5月份的1.1萬不到上升至1.6萬元/噸。

庫存方面，電解鋁年初庫存為170萬噸，現在下降到60萬噸， 由於產能受限難以加上去，因此，短期會帶動價格上揚。具體個股來看，中國鋁業，過往均值在1xpb，現在0.7xpb，依然有安全邊際。

長期來看，電解鋁需求能更好看清，電解鋁長期走勢。目前電解鋁的下游需求來看，汽車15%至20%，包裝10至15%，房地產 + 建築(鋁窗、鋁合材、鋁型材)20至30%，家電15%，電子10%，其餘為出口。

因此，2021年後期看出口上揚，今年中國電解鋁出口量下降40%，等待明年復甦，以及中國國內的房地產後周期復甦。電解鋁價格難以維持1.6萬元/噸，預期長期價格在1.45萬元/噸。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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