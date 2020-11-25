瑞銀汪濤：預計2021年中國GDP增速將反彈至8.2%

瑞銀首席中國經濟學家汪濤指出，在基準情形下，預計出口和國內消費有望拉動2021年中國GDP增速反彈至8.2% 。隨着全球經濟逐步走出2020年的衰退，再加上疫苗加快研發和上市，預計2021年中國出口有望增長11至12%。

他又指，隨着經濟的繼續復甦，居民收入和信心應會進一步好轉，進而提振國內消費。考慮到明年政策支持力度可能減弱，房地產活動和基建投資可能會走弱，但企業營收改善有望拉動製造業投資明顯反彈。預計2022年中國經濟增速可達到6%，仍繼續受到全球經濟復甦的支撐。

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